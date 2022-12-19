Появились подробности смертельного ДТП с двумя погибшими в Самарской области 18 декабря

Водитель съехал на правую обочину по ходу движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 18 декабря, в 15:53 в Волжском районе Самарской области в ДТП с «КАМАЗом» погибли два человека: 24-летний водитель и 42-летний пассажир Lada Largus скончались на месте происшествия.

— 24-летний водитель автомобиля Lada Largus ехал по трассе «Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград» в направлении Чапаевска. На 66-м км автодороги он съехал на правую обочину по ходу движения, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого транспортное средство занесло, и оно выехало на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. «На встречке» произошло столкновение с «КАМАЗом» в составе с полуприцепом.

За рулем большегруза находился 32-летний водитель. По данным полицейских, водитель легкового автомобиля с декабря 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался восемь раз.

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