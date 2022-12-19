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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 8:10

Жителя Тольятти приговорили к двум годам лишения свободы за обман 79-летнего пенсионера

В середине июня этого года пожилой мужчина лишился 100 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Незнакомец сообщил пенсионеру, что его дочь якобы стала виновником ДТП.

Незнакомец сообщил пенсионеру, что его дочь якобы стала виновником ДТП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти ранее не судимый 35-летний местный житель отправится в колонию за обман 79-летнего пенсионера. В середине июня этого года пожилой мужчина лишился 100 тысяч рублей.

— Пенсионеру позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его дочь стала виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенник убедил его в необходимости передать деньги якобы для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. Мужчина пришел домой к пожилому человеку и забрал со 100 тысячами рублей. Спустя время пенсионер позвонил дочери, узнал, что она не попадала в ДТП, и понял, что стал жертвой мошенников.

Расследование уголовного дела завершено. По словам задержанного, объявление о работе курьером он нашел в одной из социальных сетей. Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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