Жителя Тольятти приговорили к двум годам лишения свободы за обман 79-летнего пенсионера

Незнакомец сообщил пенсионеру, что его дочь якобы стала виновником ДТП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти ранее не судимый 35-летний местный житель отправится в колонию за обман 79-летнего пенсионера. В середине июня этого года пожилой мужчина лишился 100 тысяч рублей.

— Пенсионеру позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его дочь стала виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенник убедил его в необходимости передать деньги якобы для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. Мужчина пришел домой к пожилому человеку и забрал со 100 тысячами рублей. Спустя время пенсионер позвонил дочери, узнал, что она не попадала в ДТП, и понял, что стал жертвой мошенников.

Расследование уголовного дела завершено. По словам задержанного, объявление о работе курьером он нашел в одной из социальных сетей. Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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