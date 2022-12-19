Более 20 рейсов задержали в аэропорту Курумоч с 18 по 19 декабря 2022 года

Ледяной дождь задержал пассажиров в самарском аэропорту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как ледяной дождь и гололед сказались на работе аэропорта Курумоч. Из-за непогоды пришлось отменить или задержать несколько рейсов.

- С 18 по 19 декабря 2022 года из-за неблагоприятных метеорологических условий было задержано 23 рейса. Один из самолетов ушел на запасной аэродром в Оренбург. Пять рейсов отменено решением авиакомпаний. С пассажирами работают представители перевозчиков, - сообщили в «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Людей, конечно, задержка рейсов расстроила. Однако они старались не унывать. Вечером на экранах, установленных в аэропорту, включили финальный матч чемпионата мира по футболу, который в этом году проходил в Катаре. В итоговой битве сошлись сборные Аргентины и Франции. Пассажиры аэропорта собрались перед мониторами и затаив дыхание наблюдали за напряженной игрой. Как ранее писала «КП-Самара», победу одержала сборная Аргентины. Она обыграла Францию в серии пенальти.

Отметим, сейчас самарский аэропорт работает в обычном режиме. Прием и отправление самолетов идет без каких-либо ограничений.

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