Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 8:59

Рейды по проверке мест продажи пиротехники пройдут в Самаре с 23 декабря 2022 года

Цель мероприятий — выявление нарушителей
Анастасия ФИЛАТОВА
Продажа пиротехники в не отведенных для этого местах запрещена

Продажа пиротехники в не отведенных для этого местах запрещена

Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Самаре устроят «облавы» на торговцев пиротехникой. Речь идет о тех, кто продает фейерверки, хлопушки и прочие подобные товары в неположенных местах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- Рекомендовать главам районов Самары организовать и провести мероприятия по выявлению и пресечению продажи пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах, - говорится в документе.

Чиновники должны будут провести рейды в период действия особого противопожарного режима. Как ранее сообщалось, его введут с 23 декабря 2022 года по 23 января 2023 года. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность людей во время новогодних праздников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал