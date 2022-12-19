Рейды по проверке мест продажи пиротехники пройдут в Самаре с 23 декабря 2022 года

Продажа пиротехники в не отведенных для этого местах запрещена Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Самаре устроят «облавы» на торговцев пиротехникой. Речь идет о тех, кто продает фейерверки, хлопушки и прочие подобные товары в неположенных местах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- Рекомендовать главам районов Самары организовать и провести мероприятия по выявлению и пресечению продажи пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах, - говорится в документе.

Чиновники должны будут провести рейды в период действия особого противопожарного режима. Как ранее сообщалось, его введут с 23 декабря 2022 года по 23 января 2023 года. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность людей во время новогодних праздников.

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