В Самарской области пострадала 73-летняя пассажирка «перевертыша» 18 декабря

Бригада скорой помощи доставила пенсионерку в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, в 12:40 в г. Октябрьск Самарской области перевернулась иномарка, внутри которой находилась в качестве пассажира 73-летняя женщина. Пенсионерка пострадала в ДТП.

— 34-летняя женщина за рулем автомобиля Great Wall ехала по улице Куйбышева в направлении улицы Гая. В районе дома № 21А она не выбрала безопасную скорость и съехала в левый по ходу движения кювет, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого транспортное средство наехало на ливневку, опрокинулось и въехало в дорожный знак. Бригада скорой помощи доставила пенсионерку в медицинское учреждение, однако от госпитализации пожилая женщина отказалась.

По информации полицейских, 34-летняя автомобилистка с начала 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась восемь раз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.