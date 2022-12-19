Всех участников СВО обеспечат правом бесплатно отправлять письма домой

Мобилизованные и добровольцы смогут бесплатно отправлять письма близким / Фото: Единая Россия

Участники СВО смогут, как и срочники, бесплатно отправлять письма домой. Это сделают по просьбам мобилизованных и добровольцев, а также их близких. Правом на бесплатную отправку писем всех бойцов обеспечит партия «Единая Россия».

– Очень важна моральная поддержка наших бойцов. И главное в этом – обычные письма, написанные от руки на бумаге. Ведь на передовой все долго бывают без связи, а письма – самый простой способ поддержки эмоционального состояния и боевого духа наших ребят, – отметил депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин.

Напомним, парламентарий сейчас находится в зоне СВО. Он отправился на передовую вместе со своими земляками в качестве добровольца. Теперь Дмитрий Холин имеет статус заместителя командира батальона в 15-й мотострелковой дивизии. Он регулярно передает вести с полей и рассказывает о буднях бойцов.

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