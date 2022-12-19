«Татнефть» поможет в реализации 11 социально значимых инициатив в Тольятти

"Татнефть" направит 1,4 млрд рублей на реализацию инициатив муниципалитетов и общественных организаций

Стали известны итоги конкурса общественных инициатив, который проводила компания «Татнефть». В нем участвовали 13 районов Татарстана и Тольятти. Грантовую поддержку получат 217 заявок из 543. На эти цели направят 1,4 млрд рублей.

Так, «Татнефть» финансово поддержит 11 социально значимых инициатив, которые планируют реализовать в Тольятти. Детали проектов станут известны в начале 2023 года. Подробности на специальной пресс-конференции расскажут руководители города и предприятия «Тольяттикаучук» (входит в группу «Татнефть»).

Отметим, конкурс проводился по 20 целевым программам четырех приоритетных направлений: здравоохранение, образование, культура и развитие территорий. Большинство инициатив касались капитального ремонта учебных заведений, современного оснащения школьных классов, модернизации водоводов и оснащения учреждений культуры.

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