В Самарской области ожидается похолодание до -15 градусов

В предстоящие дни в Самарской области прогнозируют морозную и малоснежную погоду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода готовит жителям Самарской области новое испытание. После ледяного дождя, который превратил улицы в каток, в регион придут морозы. В предстоящую ночь температура воздуха понизится до -15 градусов. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 20 декабря 2022 года, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Будет дуть западные ветер. Его скорость составит 6-11 м/с. Столбик термометра опустится до -10...-15 градусов. Днем ожидается аналогичная погода. Однако температура воздуха будет держаться уже в пределах -4...-9 градусов, на севере — до -14. Возможна гололедица.

В среду и четверг, 21 и 22 декабря 2022 года, в регионе по-прежнему будет идти небольшой снег. Ветер сменит свое направление и подует с юга. Его скорость упадет до 5-10 м/с. По ночам ожидается мороз до -9...-14 градусов. Днем столбик термометра будет подниматься до -4...-9 градусов.

Напомним, ранее глава Самары Елена Лапушкина поручила разобраться с наледью и шугой на тротуарах до наступления сильных морозов.

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