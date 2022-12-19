Житель Самарской области проведет в колонии 13 лет за создание нарколаборатории

Мужчина производил наркотики дома. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил создать лабораторию, чтобы производить наркотики дома. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина купил в феврале прошлого года специальное оборудование и поддельный паспорт на чужое имя. Подозреваемый стал производить наркотик в частном доме в Студенческом переулке. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать наркоторговца. В его доме обнаружили крупную партию мефедрона – более 12 кг.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в свою законную силу.

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