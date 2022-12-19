Строительная компания Самарской области накопила штрафы ГИБДД и лишилась 1,2 млн рублей

Чтобы не усугубить ситуацию, руководство компании погасило задолженность в полном объеме.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Строительной компании Тольятти пришлось выплатить более 1,2 миллиона рублей. Организация игнорировала 164 неоплаченных штрафа ГИБДД на общую сумму 137 тысяч рублей.
— Правила дорожного движения нарушали водители автотранспортных средств, принадлежащих организации. Руководство компании предупредили о возбужденных исполнительных производствах, но долг так и не был уплачен в добровольный срок, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Судебные приставы запретили выполнять регистрационные действия в отношении транспортных средств компании и взыскали исполнительский сбор.
В итоге сумма долга компании составила 1,3 миллиона рублей. Чтобы и дальше не усугубить ситуацию, руководство компании погасило задолженность в полном объеме.
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