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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:58

Инвестиции в индустриальные парки Самарской области достигли 35 млрд рублей

Площадки продолжают стабильно развиваться
Илона МАЙСКАЯ
На территории региона сейчас работают пять промышленных парков

На территории региона сейчас работают пять промышленных парков

Фото: правительство Самарской области

В Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка», «Преображенка-2», «Чапаевск», «Новосемейкино». Еще одна подобная площадка функционирует в ОЭЗ «Тольятти». Общий объем инвестиций в них достиг уже 35 млрд рублей. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По его словам, на территориях индустриальных парков работают 70 компаний, которые создали более 7 тысяч рабочих мест. Некоторые площадки стали логистическими. Там размещают склады и распределительные центры торговых компаний и маркетплейсов.

Территория «Преображенки» почти полностью занята. В 2023-2024 годах там планируют завершить пять проектов с общим объемом инвестиций более 2,1 млрд рублей. Они позволят создать свыше 600 новых рабочих мест.

В «Преображенке-2» сейчас строят крупный распределительный центр для компании Х5 Group («Пятерочка»). Срок ввода объекта — апрель 2023 года. Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей, а количество новых рабочих мест — 2 тысячи.

В парке «Чапаевск» в октябре 2022 года открыли крупнейший в ПФО фулфилмент-центр OZON. В следующем году планируется запуск завода «Энергобетон», производственно-битумного терминала, а в 2024-м — экспериментальной линии по производству пектина.

В индустриальном парке ОЭЗ «Тольятти» до конца 2025 года появятся 12 новых резидентов. Объем инвестиций составит около 13 млрд рублей, а количество рабочих мест превысит 2 тысячи.

В «Новосемейкино» строят логистический комплекс Wildberries с объемом инвестиций более 12 млрд рублей. Ввод намечен на 2023 год. До конца 2025-го там намерены создать 10 тысяч рабочих мест.

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