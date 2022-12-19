Инвестиции в индустриальные парки Самарской области достигли 35 млрд рублей

На территории региона сейчас работают пять промышленных парков Фото: правительство Самарской области

В Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка», «Преображенка-2», «Чапаевск», «Новосемейкино». Еще одна подобная площадка функционирует в ОЭЗ «Тольятти». Общий объем инвестиций в них достиг уже 35 млрд рублей. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По его словам, на территориях индустриальных парков работают 70 компаний, которые создали более 7 тысяч рабочих мест. Некоторые площадки стали логистическими. Там размещают склады и распределительные центры торговых компаний и маркетплейсов.

Территория «Преображенки» почти полностью занята. В 2023-2024 годах там планируют завершить пять проектов с общим объемом инвестиций более 2,1 млрд рублей. Они позволят создать свыше 600 новых рабочих мест.

В «Преображенке-2» сейчас строят крупный распределительный центр для компании Х5 Group («Пятерочка»). Срок ввода объекта — апрель 2023 года. Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей, а количество новых рабочих мест — 2 тысячи.

В парке «Чапаевск» в октябре 2022 года открыли крупнейший в ПФО фулфилмент-центр OZON. В следующем году планируется запуск завода «Энергобетон», производственно-битумного терминала, а в 2024-м — экспериментальной линии по производству пектина.

В индустриальном парке ОЭЗ «Тольятти» до конца 2025 года появятся 12 новых резидентов. Объем инвестиций составит около 13 млрд рублей, а количество рабочих мест превысит 2 тысячи.

В «Новосемейкино» строят логистический комплекс Wildberries с объемом инвестиций более 12 млрд рублей. Ввод намечен на 2023 год. До конца 2025-го там намерены создать 10 тысяч рабочих мест.

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