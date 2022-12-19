В Самаре группа злоумышленников незаконно помогала мигрантам получить документы

Уголовные дела направили в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали группу злоумышленников. Аферисты помогали мигрантам незаконно получить документы.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, участники преступной группы искали иностранцев, которые хотели легализовать свое пребывание в стране. После мошенники подготавливали необходимые документы и передавали их в профильное учреждение. В течение года участники группы за денежное вознаграждение оформили документы 18 мигрантам.

Предполагаемый организатор группы – судимая женщина из Кинельского района. Также в состав группы вошли две женщины и двое мужчин. Уголовное дело направили в суд.

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