Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 12:19

В Самаре группа злоумышленников незаконно помогала мигрантам получить документы

Полицейские задержали аферистов
Алена ПРОВКИНА
Уголовные дела направили в суд

Уголовные дела направили в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали группу злоумышленников. Аферисты помогали мигрантам незаконно получить документы.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, участники преступной группы искали иностранцев, которые хотели легализовать свое пребывание в стране. После мошенники подготавливали необходимые документы и передавали их в профильное учреждение. В течение года участники группы за денежное вознаграждение оформили документы 18 мигрантам.

Предполагаемый организатор группы – судимая женщина из Кинельского района. Также в состав группы вошли две женщины и двое мужчин. Уголовное дело направили в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.