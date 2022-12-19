В Самаре росгвардейцы задержали преступника из Новосибирска

Правоохранители задержали молодого человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники росгвардии задержали наркоторговца. Подозрительный мужчина нервничал при проверке документов.

По информации пресс-службы Управления росгвардии по Самарской области, в Кировском районе правоохранители патрулировали улицы и заметили мужчину, занимающегося мелким хулиганском. 21-летний парень начал нервничать при вопросах и проверке документов. Уже после он признался, что при себе имеет запрещенные вещества. На место прибыли сотрудники полиции и изъяли синтетический наркотик.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Молодой человек может оказаться за решеткой.

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