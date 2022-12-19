Каждый второй самарец поддерживают идею о пожизненном запрете на продажу сигарет молодежи

Большинство самарцев поддерживают запрет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре половина местных жителей хотела бы запретить продажу сигарет молодому поколению. Большинство заядлых курильщиков не поддержали эту идею.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый второй самарец оценил идею из Новой Зеландии, где ввели пожизненный запрет на продажу сигарет гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. Против таких радикальных мер выступили 27% респондентов. По их мнению, каждый должен самостоятельно решать, курить ему или нет.

Согласных с запретом больше среди тех, кто не курит и никогда не курил. Меньше – среди курильщиков (всего 32%).

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