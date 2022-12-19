Новые лаборатории открыли в образовательно-производственном кластере ж/д отрасли в Самаре

Для будущих железнодорожников открыли 17 лабораторно-производственных классов / Фото: СамГУПС

В минувшую пятницу, 16 декабря 2022 года, в самарском образовательно-производственном кластере ж/д отрасли, который размещен на базе СамГУПС, открылись новые лаборатории. Это стало возможным благодаря участию вуза в федеральном проекте «Профессионалитет». В торжественном открытии образовательной площадки приняли участие представитель министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин и заместитель гендиректор РЖД Дмитрий Шаханов.

Для реализации проекта в Самаре выделили отдельное 7-этажное здание. В нем разместили 17 новых лабораторно-производственных классов, в том числе 10 специализированных лабораторий. По словам Дмитрия Шаханова, площадка в Самаре стала самой масштабной среди ж/д кластеров «Профессионалитета» в стране. Теперь студенты смогут осваивать практические навыки на современном оборудовании.

И.о. главы управления профессионального образования и науки Минобра региона Кристина Кузьмина отметила, что в Самарской области сейчас действуют два образовательно-производственных кластера. Один — в машиностроительной, а другой — в железнодорожной отрасли. Обучение по программе «Профессионалитет» будет проходить в течение трех лет. На базе кластеров смогут повышать квалификацию работники действующих промпредприятий.

Отметим, губернатор Дмитрий Азаров уделяет больше внимание совершенствованию системы среднего профессионального образования в регионе. По его инициативе в Самарской области капитально отремонтировали многие профильные учреждения. С 2019 года в регионе создали 30 мастерских с современным оборудованием.

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