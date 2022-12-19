В Самаре стая бродячих собак напугала малышей на детской площадке

Собаки напугали детей. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Сергей Бобин опубликовал кадры опасного соседства. Стая бродячих собак пришла на детскую площадку в парке имени Гагарина.

Судя по видео, собаки напугали детей, лаяли и гонялись друг за другом. Несколько животных сцепились возле детской горки. Местным жителям удалось распугать псов, но животные продолжили ходить вокруг детей. Большинство малышей залезли повыше и прятались за родителей.

Напомним, в марте текущего года сменили подрядчика по отлову бродячих животных. Власти выделили компании субсидию в 5 миллионов рублей.

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