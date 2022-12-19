В самарском селе начали производство крафтовых сыров, благодаря региональным мерам поддержки

Самарские фермеры, благодаря поддержке, начали производить сыры. Фото: правительство региона

Фермер из самарского села Заволжье начала производство крафтовых сыров. Женщина получила региональный грант поддержки.

Поддержку по программе «Агростартап-Регион» ввели по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Более 200 фермеров уже получили гранты по различным направлениям. Средства помогают хозяйствам развиваться. Так, жительница села Заволжье Оксана Семкина смогла начать производство сыров. Фермер вместе с мужем завели коз и начали варить молочный продукт. Сейчас они решились на следующий шаг – переработку молока.

- На губернаторский грант мы закупили молодняк, доильные аппараты, комплект для производства сыра, холодильный шкаф, весы лабораторные и торговые, то есть все, что нужно для сыроварения. Пока нам этого достаточно. Сейчас набиваем руку, разрабатываем свои технологии и производим полутвердые сыры камамбер, канестрато, качотта с разными наполнителями, фету в масле и другие, - отметила Оксана Семкина.

В регионе сумма гранта для фермеров, занимающимся разведением КРС, составляла до 5 миллионов рублей, по всем остальным направлениям – не более 3 миллионов рублей. В следующем году размер грантов планируют увеличить до 10 и 6 миллионов рублей соответственно. В текущем году поддержку получили 8 фермерских хозяйств.

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