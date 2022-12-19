В больнице Самарской области сотрудники нанесли ущерб страховщикам в 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области возбуждено уголовное дело. Сотрудники одной из больниц подозреваются в мошенничестве.

По информации прокуратуры Самарской области, в Автограде провели проверку в клинической больнице №1. Оказалось, медицинские сотрудники незаконно получали надбавки в заработную плату. Младший медицинский персонал отправлял деньги должностным лицам. Общая сумма причиненного ущерба фонду ОМС превысила 1 миллион рублей.

Полученные материалы проверки передали сотрудникам полиции. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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