Дочь экс-мэра Самары приговорили к 7 годам колонии за вымогательство 200 млн рублей

Дочь Виктора Тархова так и не признала свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 19 декабря 2022 года, Ленинский районный суд Самары вынес приговор дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова. Людмилу признали виновной в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее сторона обвинения запрашивала для обвиняемой 11 лет колонии. Однако суд назначил ей меньший срок. Людмилу Тархову приговорили к 7 годам колонии общего режима. Свою вину она так и не признала.

Напомним, дочь экс-мэра Самары уличили в вымогательстве 200 млн рублей у депутата губернской думы Александра Милеева. Установлено, что эти средства она получила в декабре 2020 года. За эту сумму Людмила Тархова пообещала не разглашать в СМИ и интернете сведения, порочащие честь и достоинство парламентария. Сама обвиняемая настаивала, что просто хотела вернуть долг. Якобы Александр Милеев занял эти деньги у ее отца и не возвращал продолжительное время.

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