Запрет на полеты в центр и на юг России продлили до 27 декабря 2022 года

Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Режим временного ограничения полетов в центральную и южную части России вновь продлен. Теперь он будет действовать до 03:45 (мск) 27 декабря 2022 года. Информация об этом появилась на сайте Росавиации.

Для полетов закрыты 11 аэропортов страны. Среди них: воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные работают в обычном режиме.

Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Как пишет ФАН, они могут воспользоваться аэропортами Волгограда, Минеральных Вод, Москвы, Сочи и Ставрополя.

Напомним, изначально режим временного ограничения полетов был введен в конце февраля 2022 года. С тех пор его неоднократно продлевали. Таким образом, 11 российских аэропортов остаются закрытыми почти 10 месяцев.

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