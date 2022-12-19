Предприимчивые самарцы вновь пытаются продать стаканы из «Макдоналдса» за 20 млн рублей

Товар только для истинных ценителей. Фото: "Авито"

В Самаре местные жители не отчаиваются и вновь пытаются продать стаканы из известного ресторана. На этот раз сумма достигла почти 20 миллионов рублей.

Судя по опубликованному объявлению, стакан уже был в использовании, а после закрытия в России сети быстрого питания «Макдоналдс», возрос в цене. Продавцы отмечают, что такая сумма обусловлена эксклюзивностью. Коллекционная кружка предназначена, по словам автора объявления, только для истинных ценителей и поклонников ресторана.

- Таких экземпляров единицы, а может единственная, - пишет еще не определившийся продавец.

Во владении стакан чуть более 7 лет. Торговаться самарец не намерен.

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