Предприимчивые самарцы вновь пытаются продать стаканы из «Макдоналдса» за 20 млн рублей

Товар только для истинных ценителей. Фото: "Авито"
В Самаре местные жители не отчаиваются и вновь пытаются продать стаканы из известного ресторана. На этот раз сумма достигла почти 20 миллионов рублей.
Судя по опубликованному объявлению, стакан уже был в использовании, а после закрытия в России сети быстрого питания «Макдоналдс», возрос в цене. Продавцы отмечают, что такая сумма обусловлена эксклюзивностью. Коллекционная кружка предназначена, по словам автора объявления, только для истинных ценителей и поклонников ресторана.
- Таких экземпляров единицы, а может единственная, - пишет еще не определившийся продавец.
Во владении стакан чуть более 7 лет. Торговаться самарец не намерен.
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