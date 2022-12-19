Проект Самарского университета победил во Всероссийском конкурсе «Премия Больших перемен»

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На первом съезде Российского движения детей и молодежи проект Самарского университета имени Королева был признан победителем в номинации «Больше, чем наука» всероссийского конкурса «Премия Больших перемен».

Конкурентами самарского проекта были московский планетарий и региональный школьный технопарк из Астрахани.

Накануне съезда губернатор Дмитрий Азаров на встрече со школьниками отметил, что молодежь высказывает нестандартные идеи и предложения, у нее свежий взгляд на многие вещи.

Я очень рад, что такое взаимодействие со школьниками, общественными организациями выходит на новый уровень. Конечно, важный импульс этой работе придало решение президента страны по созданию Российского движения детей и молодежи, — отметил он.

«Премия Больших перемен» помогает молодежи искать новые возможности и создают уникальную среду для развития и познания себя. В этом году на конкурс поступило более 7000 заявок со всей страны. По итогам выбрали 10 победителей, среди которых и Самарский университет.

Руководитель управления формирования и сопровождения контингента Самарского университета им. Королева Сергей Горяинов отметил, что это очень ценная награда, но главная ценность -участники проекта «Спутник».

Он ведет свою историю с 2016 года, за это время в нем приняли участие 41500 ребят. Конкурс дает возможность погрузится в мир науки и найти единомышленников.