В Самаре произошла серьезная авария напротив СГЭУ

Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: очевидцы

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезной аварии напротив экономического университета. Спасатели прибыли на место.

Судя по опубликованным кадрам и словам очевидцев, на участке столкнулись два легковых автомобиля. Горожане услышали громкий хлопок. На место прибыли правоохранители и спасатели. В комментариях пользователи поделились видео работы специалистов, пытающихся достать потерпевшего с водительского сидения. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Редакция «КП-Самара» обратилась за информацией в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства происшествия уточняются.

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