Игры ГТО в Самаре собрали рекордное количество участников

На играх соревновались лучшие спортсмены страны Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Более 400 спортсменов из 55 субъектов нашей страны приняли участие в III Всероссийском фестивале «Игры ГТО». Это абсолютный рекорд соревнований, которые проводятся в рамках нацпроекта «Демография».

На Играх некоторые спортивные достижения были достойны «Книги рекордов ГТО». Свои имена в нее вписали Ольга Лопатина из Самары, Мария Серенкова из Безенчука и Светлана Матуляк из Тольятти. Спортсменки побили рекорды в прыжках в длину с места двумя ногами (248 см), в поднимании туловища из положения лежа на спине (78 раз) и в поднимании туловища из положения лежа (64 раза) соответственно.

Высокие спортивные результаты стали возможными благодаря личному вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который уделяет особе значение развитию массового спорта. Важно, чтобы здоровый и активный образ жизни стал нормой жизни жителей нашей губернии, - подчеркнула врио регионального министерства спорта Лидия Рогожинская.

Самым зрелищным и самым напряженным стало соревнование команд-субъектов. Им предстояло показать свое мастерство сразу в нескольких дисциплинах: прыжок в длину с места, отжимания, приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине. В итоге первые три призовых места разделили Санкт-Петербург (золото), Белгородская область (серебро) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югры (бронза).