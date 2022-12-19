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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 16:52

В Самарской области загорелось зернохранилище 19 декабря 2022 года

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
В регионе произошло серьезное возгорание. Фото: "Самара ДТП"

В регионе произошло серьезное возгорание. Фото: "Самара ДТП"

В Большеглушицком районе Самарской области загорелось зернохранилище в селе Мокша. Местные жители поделились кадрами.

Судя по опубликованному видео, здание вспыхнуло вечером, 19 декабря 2022 года. Крупный пожар охватил целый комплекс. О пострадавших и причинах возгорания пока неизвестно. По словам очевидцев, на место прибыли специалисты.

Напомним, в прошлом месяце из-за серьезного возгорания в салоне ритуальных услуг заживо сгорела женщина. На месте происшествия работали 28 специалистов, удалось полностью потушить огонь только через несколько часов.

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