Житель Самары с другом организовали порностудию в Волгограде

Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Жители Самарской и Ульяновской областей решили нажиться на продаже материалов «для взрослых». Они открыли порностудию в Волгограде.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, сообщники организовали студии в восьми квартирах на территории Волгограда. Участницами съемок стали восемь молодых девушек, среди которых одна несовершеннолетняя. Задержанные соблюдали конспирацию, покупали технику и искали актеров, чтобы создавать контент. Правоохранители смогли пресечь деятельность группы.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли видеооборудование, банковские карты, технику, носители информации и другие предметы. Организаторы под стражей.

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