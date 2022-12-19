Маски возвращаются: в Самарской области отмечают рост заболеваемости ОРВИ и гриппа

Самарцам рекомендуют быть более внимательными к здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области состоялось заседание регионального оперштаба. На встрече обсудили вопросы готовности системы здравоохранения к росту заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Многие жители региона попадают в больницы, особенно тревожна ситуация в детском звене. По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, ситуация напряженная. Специалисты прогнозируют ухудшение. Только за прошлую неделю в регионе зафиксировали более 35 случаев заболевания ОРВИ.

- Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастных группах 3-6 лет на 20,2 %, 7-14 лет — на 108%, в группе старше 15 лет — на 343 %. Заболеваемость ниже эпидпорога среди детей от 0 до 2 лет на 11%, - подчеркнула Светлана Архипова.

Во время совещания, участники штаба сошлись на мнении, что жителям необходимо рекомендовать носить маски в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

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