Горела 6 часов: в Самарской области вспыхнула зерносушилка в Большеглушицком районе

Специалисты ликвидировали возгорание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большеглушицком районе Самарской области вечером, 19 декабря 2022 года, местные жители поделились кадрами серьезного возгорания. Около поселка Мокша вспыхнула зерносушилка.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, комплекс горел 6 часов. Сообщение о возгорании оборудования зерносушилки крестьянского-фермерского хозяйства появилось еще днем, в 12:24. Пожар зафиксировали на площади около 100 квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал. Ликвидировали возгорание в 18:33. К работе привлекли 6 специалистов и 2 единицы спецтехники.

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