Горела 6 часов: в Самарской области вспыхнула зерносушилка в Большеглушицком районе

Специалисты ликвидировали возгорание
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Большеглушицком районе Самарской области вечером, 19 декабря 2022 года, местные жители поделились кадрами серьезного возгорания. Около поселка Мокша вспыхнула зерносушилка.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, комплекс горел 6 часов. Сообщение о возгорании оборудования зерносушилки крестьянского-фермерского хозяйства появилось еще днем, в 12:24. Пожар зафиксировали на площади около 100 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал. Ликвидировали возгорание в 18:33. К работе привлекли 6 специалистов и 2 единицы спецтехники.
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