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НовостиОбщество19 декабря 2022 18:15

В Самарской области заметили самый оригинальный почтовый ящик

Письма точно будут с теплотой
Алена ПРОВКИНА
Жители регионе установили оригинальный ящик для почты. Фото: "Кинель сегодня"

Жители регионе установили оригинальный ящик для почты. Фото: "Кинель сегодня"

В городе Кинель Самарской области местный жители поделились кадрами самого оригинального почтового ящика. Горожане точно получат письма с теплотой.

Судя по опубликованным кадрам, жители решили использовать старую технику, как почтовый ящик. В комментариях пользователи оценили задумку.

- Квитанции сухие будут, - подчеркивают жители региона.

Такой ящик точно сможет спасти письма от влаги, тем более в условиях непогоды. Напомним, в регионе прошел ледяной дождь. Коммунальные службы областной столицы продолжают бороться с последствиями выпавших осадков.

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