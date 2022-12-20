Стала известна самая востребованная профессия в Самарской области в 2022 году

Профессии по количеству вакансий почти полностью совпадают с топом по числу резюме.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 2022 году самой востребованной в Самарской области стала профессия менеджера по продажам. Платформа hh.ru составила топ самых популярных специальностей у работодателей на рынке труда региона, а также выяснила, кто чаще всего публиковал свои резюме.
По итогам уходящего года в тройку самых востребованных профессий в Самарской области вошли менеджеры по продажам, продавцы-кассиры и водители. Меньше всего вакансий было опубликовано для специалистов по сертификации, методологов и брокеров.
Также в топ самых востребованных вакансий вошли бухгалтер, врач, инженер-проектировщик, слесарь, сантехник, программист, комплектовщик, повар. Профессии по количеству вакансий почти полностью совпадают с топом по числу резюме.
Новыми там оказались только администратор, оператор call-центра, а также курьер. Рейтинг самых массовых профессий тоже возглавил менеджер по продажам.
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