Стажировочная площадка для молодых педагогов работает в самарском детсаду № 173

Начинающие педагоги после обучения должны будут презентовать свою итоговую работу. Фото: соцсети

У молодых педагогов есть возможность пройти стажировку в самарском детском саду № 173. Об этом сообщается на портале национальных проектов Самарской области.

На стажировочной площадке работают и специалисты других дошкольных учреждений, а также представители центра развития образования. Они рассказывают про свой опыт и особенности работы.

Образовательный процесс складывается из проработанного годового плана, который составил департамент образования региона. Начинающие педагоги после обучения должны будут презентовать свою итоговую работу.

Это произойдет на заключительном семинаре в мае 2023 года. Напомним, стажировка открылась еще в 2020 году. Она проходила в дистанционном формате, а в этом учебном году перешла в оффлайн.

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