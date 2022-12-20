Половина самарцев планирует подвести личные итоги уходящего 2022 года

В первую очередь горожане обращают внимание на достаток, здоровье, саморазвитие и карьеру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря опросу SuperJob стало известно, сколько самарцев планирует подвести личные итоги уходящего 2022 года. Желающих оказалось 51%.

При этом, 3 из 10 сохранять информацию о своих итогах не планируют, 13% оставят записи, кто-то составит пост для социальных сетей. Нашлись и те, кто сохраняет итоги в необычном формате, например, стихотворения, музыкального или художественного произведения.

Как показывают исследования сервиса, женщины склонны к самоанализу в последние дни года чуть больше мужчин. А самарцы старше 45 лет подводят персональные итоги года чаще более молодых респондентов. Доход также оказывает влияние: больше всего анализировать уходящий год будут самарцы с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

В первую очередь горожане обращают внимание на достаток, здоровье, саморазвитие и карьеру. Для мужчин также важны доход и спортивные успехи, для женщин – любовь и образование. С возрастом акцент делается на здоровье и отношениях с детьми.

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