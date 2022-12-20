В Самаре объявили лучшие проекты по развитию городов России 16 декабря

Были отмечены компании, которые стремятся улучшать внутреннюю среду. Фото: сообщество форума во Вконтакте

В Самаре объявили лучшие проекты по развитию городов России. Это произошло в рамках VI ежегодного форума «Развитие регионов. Лучшее для России», который прошел 15-16 декабря в Lotte Hotel Самара.

На форуме собрались общественные и государственные деятели, представители бизнеса. Топ-менеджеры крупных компаний презентовали проекты, направленные на повышение качества жизни людей. Были отмечены компании, которые стремятся улучшать внутреннюю среду.

Ключевыми темами форума стали перспективы развития регионального предпринимательства в условиях санкций, переход на отечественные технологии, способы привлечения внимания к региональным проблемам, лучшие PR-кейсы в городах и др.

Победителями 2022 года стал целый ряд компаний. В их числе СДЭК, ПАО «Газпром», MANGO OFFICE, «Пятёрочка», Natura Siberica, ПАО «Газпром нефть», банк ВТБ, ООО «РЖД-ТехСервис», ВКонтакте и прочие.

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