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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 6:55

Премию за хладнокровие: водитель «десятки» в Кинеле спокойно наблюдал, как маршрутка берет на таран его авто

В Кинеле водитель «десятки» спокойно наблюдал, как маршрутка в гололед берет на таран его машину
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобус не смог повернуть и врезался в легковушку

Автобус не смог повернуть и врезался в легковушку

Фото: Скриншот с видео

В минувшие выходные Самарская область оказалась во власти ледяного дождя, который превратил дороги и тротуары в каток. Непогода стала причиной нескольких ДТП. Одно из них произошло в Кинеле. Там маршрутка № 126 протаранила ВАЗ-2110. Момент попал на видео. Интернет-пользователи, увидев ролик, предложили выдать водителю легковушки премию. За хладнокровие.

- Автобус из-за гололеда не смог повернуть или остановиться. В результате влетел в «десятку», стоящую у заправки, - сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, как водитель маршрутки включил поворотник, намереваясь повернуть направо. Однако что-то пошло не так, и автобус покатился прямо на легковушку. Свидетелем этого стал водитель ВАЗа. Мужчина удивил всех, спокойно наблюдая за приближающимся «тараном». Он успел отскочить за секунды до столкновения. Самарцы теперь пишут в соцсетях, что хотят те же успокоительные, что пьет этот человек.

- Водитель автобуса специально в машину въехал, когда понял, что все - будет ДТП. Он решил так смягчить удар. И спасти себя и пассажиров, - считают интернет-пользователи.

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