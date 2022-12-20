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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:46

Нейросеть расскажет самарцам, где поесть и чем заняться

Сервис стал доступен самарцам в Яндекс.Картах
Анастасия МЫШКИНА
В Самаре появятся новые сервисы Яндекс.Карт

В Самаре появятся новые сервисы Яндекс.Карт

Яндкес.Карты помогут жителям Самары соориентироваться и придумать, где поесть и чем заняться в городе. Тематические подборки сформирует нейросеть и они пригодятся и жителям, и туристам. Карты помогут спланировать выходные, досуговое время или отпуск.

- Чтобы найти подборки для нужного города, достаточно ввести его название в поисковой строке приложения или веб-версии Карт. Откроется карточка, а в ней вместе с информацией о городе — разделы «Чем заняться» и «Где поесть», - говорится в релизе.

В первом разделе будет доступно пять подборок: нейросеть расскажет, куда пойти с детьми, где погулять в городе или на природе, а также какие места наиболее популярны у горожан. В разделе "где поесть" нейросеть соберет те кафе и рестораны, которые снискали больше всего положительных отзывов, а также поделит все места по направленности кухни.