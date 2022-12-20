Олимпийская деревня и средневековый замок: куда можно съездить в Самарской области в новогодние праздники

Туристы смогут посетить в регионе живописные места и опробовать различные зимние виды спорта Фото: правительство Самарской области

Самарская область в новогодние каникулы превратится в туристический хаб. Регион подготовил обширную программу как для местных жителей, так и гостей.

Так, в новогодние праздники можно будет посетить Олимпийскую деревню у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре. Там обустроят лыжные трассы, горки для катания на тюбингах и ледянках, а также организуют бесплатные экскурсии в музей «Крыльев Советов».

Не менее интересно будет на площади Куйбышева. Там установили семь елок – одну большую и шесть поменьше, развесили гирлянды. Также жителей и гостей города ждут там катки и горки. Массовых гуляний не будет. По словам губернатора Дмитрия Азарова, акцент сделают на детские, спортивные и культурные мероприятия.

Также в новогодние праздники в Самаре можно будет покататься на коньках в городских парках, на набережной Волги и на площади Славы. Ледовые площадки украшены динамической подсветкой, играет музыка.

Кроме того, туристы смогут отправиться в зимнее приключение на собачьей упряжке. Сделать это можно в деревне ездовых собак «Серебро Севера», в эко-парке семейного отдыха «Маламут Ленд» и на эко-ферме «В моих лугах».

Еще одно развлечение в праздники – поход в центр здоровья и отдыха «Волжские термы». Там расположены круглогодичный термальный бассейн под открытым небом, бани, джакузи и парные.

Любители экстремальных видов спорта смогут испытать в Самарской области горные лыжи, кайтинг, снегоходы.

Также гости региона обязательно должны полюбоваться на заснеженные Жигулевские горы. Прекрасный вид на них открываться с Вертолетной площадки. Еще одна красивая локация – замок Гарибальди в селе Хрящевка. Там каждый сможет почувствовать себя в сказке о рыцарях и принцессах.

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