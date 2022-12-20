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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 8:30

Житель Самарской области избил своего собутыльника после «посиделок» на лавочке

Мужчина получил тяжкий вред здоровью
Ирина СИНЕГУБОВА
Молодой человек может лишиться свободы на срок до восьми лет.

Молодой человек может лишиться свободы на срок до восьми лет.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 25-летний местный житель распивал алкоголь на лавочке возле подъезда со своим знакомым. Без видимых причин он избил своего приятеля.

— Ночью в лечебное учреждение с различными травмами госпитализировали мужчину от подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Мира в Центральном районе города, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно полученным медицинским документам, его травмы относятся к тяжкому вреду здоровью. Местного жителя задержали, он уже был ранее судим за имущественные преступления.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до восьми лет.

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