Житель Самарской области избил своего собутыльника после «посиделок» на лавочке

Молодой человек может лишиться свободы на срок до восьми лет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 25-летний местный житель распивал алкоголь на лавочке возле подъезда со своим знакомым. Без видимых причин он избил своего приятеля.

— Ночью в лечебное учреждение с различными травмами госпитализировали мужчину от подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Мира в Центральном районе города, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно полученным медицинским документам, его травмы относятся к тяжкому вреду здоровью. Местного жителя задержали, он уже был ранее судим за имущественные преступления.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до восьми лет.

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