Житель Самарской области избил своего собутыльника после «посиделок» на лавочке

Молодой человек может лишиться свободы на срок до восьми лет.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Тольятти 25-летний местный житель распивал алкоголь на лавочке возле подъезда со своим знакомым. Без видимых причин он избил своего приятеля.
— Ночью в лечебное учреждение с различными травмами госпитализировали мужчину от подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Мира в Центральном районе города, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Согласно полученным медицинским документам, его травмы относятся к тяжкому вреду здоровью. Местного жителя задержали, он уже был ранее судим за имущественные преступления.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до восьми лет.
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