В Самарской области разрешили строить дома для обманутых дольщиков по ночам

Чтобы достроить проблемные объекты в срок, нужно проводить работы круглосуточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области разрешили строить многоквартирные дома по ночам. Нововведение касается тех объектов, которые возводят для обманутых дольщиков. Соответствующие поправки будут внесены в региональный закон о тишине.

Инициатива принадлежит министерству строительства Самарской области. Чиновники попросили разрешить шуметь по ночам компаниям, которые достраивают проблемные объекты. Дома, по которым сейчас ведутся активные работы, расположены на улице Димитрова, 74а, 18 км Московского шоссе, пересечение улиц Советской и Черемшанской, пересечение улиц Садовой и Вилоновской и др.

- Для завершения строительства таких объектов в установленные сроки необходимо проводить работы в круглосуточном режиме, - говорится в пояснительной записке Минстроя к законопроекту.

Документ представили на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы. На заседании, которое прошло во вторник, 20 декабря 2022 года, парламентарии поддержали инициативу. Таким образом, теперь застройщики смогут шуметь с 22 до 8 часов, в с 1 июня по 31 августа – с 23 до 8 часов.

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