Свободные места в детсады на 2022-2023 учебный год распределят в Самаре 23 декабря

Распределение свободных мест происходит в автоматизированном порядке. Фото: соцсети

В пятницу, 23 декабря 2022 года в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальные детские сады на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщили в городской администрации.

Родителей просят проверить данные, которые указаны в заявлении на портале образовательных услуг. Если обнаружатся неточности и утратившие силу сведения необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление изменений.

Выбрать предпочитаемые детсады могут каждые родители. Чтобы изменить список предпочитаемых, надо также обратиться в МФЦ. О предоставлении места для ребенка родителям сообщат сотрудники детских садов по контактам, указанным в заявлении. А на сайте электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» в статус «Направлен».

Распределение свободных мест происходит в автоматизированном порядке. Учитываются такие критерии, как наличие у родителей права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места, даты регистрации ребенка в электронном реестре, возраста детей и направленности группы.

В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте важно сдать письменное подтверждение своего согласия в детсад. Для несогласия с предоставленным для ребенка местом необходимо обращаться в МФЦ. В случае неявки родителей в последующих распределениях свободных мест ребенок участвовать не будет.

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