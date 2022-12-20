Каждый пятый билет по «Пушкинской карте» куплен в Самарский театр оперы и балета

Сейчас в Самарской области пользуются возможностями карты почти 180 тысяч молодых людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый пятый билет по «Пушкинской карте» был приобретен в Самарский театр оперы и балета. Об этом сообщили на сайте театра. Только за ноябрь по «Пушкинской карте» театр посетили 6,5 тысяч молодых людей, а с начала реализации проекта – 33,5 тысячи. Это больше, чем в любом другом учреждении культуры региона.

Напомним, проект работает в России с 1 сентября 2021 года. «Пушкинская карта» позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, кино, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. Сейчас в Самарской области пользуются возможностями карты почти 180 тысяч молодых людей.

В министерстве культуры региона отмечают, что на концерт симфонического оркестра Самарской филармонии пришло немало молодых слушателей, которые приобрели билеты по «Пушкинской карте». Без нее количество культурных мероприятий, которые раньше посещала молодежь, была в разы меньше.

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