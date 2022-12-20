«Осталось ощущение несправедливости»: защита осужденной дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой намерена обжаловать приговор

Защита Людмилы Тарховой будет обжаловать приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Защита дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой намерена обжаловать приговор. Адвокат женщины Андрей Карномазов рассказал журналисту «КП-Самара» об ее состоянии после приговора и своих дальнейших действиях.

19 декабря Ленинский районный суд г. Самары приговорил Людмилу Тархову к 7 годам заключения в колонии общего режима. Дочь бывшего самарского градоначальника обвинили в вымогательстве 200 миллионов рублей у бизнесмена и депутата Александра Милеева.

Представляющий интересы Людмилы Тарховой адвокат Андрей Карномазов прокомментировал корреспонденту «КП-Самара» озвученный приговор.

- С точки зрения того обвинения, которое было предъявлено Людмиле Викторовне, мы приговором удовлетворены. Учитывая, что уголовным кодексом по соответствующей статье предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы, а прокуратура требовала 11 лет, - суд избрал наиболее мягкое наказание, которое было возможно. Кроме того, моей подзащитной не назначено никаких денежных штрафов, а также не удовлетворено требование Александра Милеева о компенсации морального ущерба, который он оценил в 10 миллионов рублей.

Но защита исходит из позиции полной невиновности Людмилы Тарховой в том преступлении, которое ей предъявлено. Мы настаиваем, что речь может в крайнем случае идти о самоуправстве, если говорить о тех противозаконных действиях, которые Людмила Викторовна совершала, чтобы поспособствовать возврату отцовского долга. Но такие действия оцениваются как легкой тяжести, в отличие от вымогательства, относящегося к категории особо тяжких преступлений. Поэтому, конечно, в предусмотренные законом сроки мы подадим апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Андрей Карномазов рассказал также о состоянии Людмилы Тарховой после оглашения приговора.

- Нельзя сказать, что приговор был неожиданным. Поэтому морально Людмила Викторовна была к этому готова. Но, конечно, приятного тут мало, и стресс, конечно, есть. Наверное, любой человек на ее месте испытывал бы такие же эмоции. Я бы сказал, что ключевым остается ощущение несправедливости. Бумажки, подтверждающей факт долга, нет, и суд просто поверил Милееву, а не нам. Будем продолжать бороться в апелляционной инстанции.