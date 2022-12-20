В Самаре наградили победителей викторины, посвященной 35-летию метрополитена

За 35 лет метро воспользовались более 661 миллиона пассажиров. Фото: администрация Самары

Самарцы, набравшие наибольшее количество баллов, получили награды за победу в викторине «Самара в движении», посвященной 35-летию городского метрополитена.

Награждение состоялось 19 декабря на десятой станции «Алабинская». Победителям вручили сувенирную продукцию, новую книгу об истории развития метро и юбилейные «проездные» с гарантированным пополнением на сумму 1 тысяча рублей.

Помимо этого, их ожидало путешествие в «подземку». Победителям показали «закулисье» метрополитена – работу оборудования в машинном зале и диспетчерской. Напомним, онлайн-викторина проводилась с 5 по 14 декабря в сообществе Вконтакте администрации Самары.

Викторина включила в себя 10 вопросов о прошлом и настоящем метро. А уже в это воскресенье, 25 декабря, отмечается юбилейная дата в истории городского пассажирского транспорта. За 35 лет метро воспользовались более 661 миллиона пассажиров.

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