Самарские ресурсники более 250 тысяч раз проверили качество питьевой воды

Специалисты проверили воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании более 250 тысяч раз проверили качество питьевой воды. Контроль проводили на объектах водоподготовки.

По информации «РКС-Самара», в областной столице действует программа производственного контроля качества природной и питьевой воды. Сотрудники компании отбирают пробы в Волге, скважинах и на насосных станциях. За 11 месяцев работы специалисты центра провели почти 260 тысяч анализов.

Отмечают, что вода, которую подают в городскую распределительную сеть, соответствует всем критериям и параметрам. Точные анализы помогают тщательно контролировать очистку воды и дозировать реагенты.

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