Главный диетолог Самарской области рассказала, сколько овощей нужно есть в день

Овощи - ценный источник пищевых волокон, витаминов, минералов и фитовеществ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный диетолог Самарской области Ольга Сазонова рассказала, чем полезны овощи и в каком количестве их необходимо потреблять каждый день. По ее словам, они – ценный источник пищевых волокон, витаминов, минералов и фитовеществ.

Овощи способствуют увеличению продолжительности жизни и укреплению иммунитета. Также они снижают риски развития рака, нарушений в работе сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Кроме того, овощи выводят из организма жиры, токсины, аллергены, канцерогены и снижают уровень холестерина в крови.

- Необходимо потреблять не менее 400 г овощей в день, не считая картофеля. Количество зависит от возраста, пола и уровня физической активности человека, - рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова.

Эксперт отметила, что для сохранения пользы овощей, их лучше всего тушить или запекать в «мундире». При таком способе приготовления потери витаминов минимальны. Еще два совета: необходимо тщательно промывать овощи проточной водой, а консервированные овощи нужно выбирать с отметкой «без добавления соли».

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