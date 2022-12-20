Александр Милеев: «Пойду в полицию писать заявление на Тархова о клевете»

Депутат Милеев намерен написать заявление в полицию на бывшего мэра Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Самарской губдумы Александр Милев намерен написать заявление в полицию на экс-мэра Самары Виктора Тархова из-за клеветы. Милеев прокомментировал для «КП-Самара» решение Ленинского районного суда Самары. Суд признал Людмилу Тарховой виновной в вымогательстве у депутата 200 миллионов рублей, которые он якобы брал в долг у ее отца Виктора Тархова, и назначил наказание в виде 7 лет колонии общего режима.

Милеев признался корреспонденту «КП-Самара», что не ощущает себя победителем.

- Я не хотел кого-то побеждать. Я хотел посмотреть в глаза Тархову и задать вопрос: кому он давал 200 миллионов рублей? Но он, к сожалению, не пришел на суд и не смог мне на этот вопрос ответить. Дальше, думаю, скорее всего, я пойду в полицию писать заявление на лжесвидетельство господина Тархова и как минимум на клевету. Никаких денег я никогда у него не брал — ни рубля, ни тем более двухсот миллионов! Ни один человек в уме не даст 200 миллионов без расписки, чтобы потом об этом вдруг вспомнить через 10 лет. Я был бы рад, если бы мне кто-то вот так просто дал 200 миллионов, - к сожалению, не дает никто.

- Суд не удовлетворил ваше требование о компенсации морального ущерба размером в 10 миллионов рублей.

- Буду оспаривать. Сколько лет присудили Людмиле Тарховой — это компетенция суда, я в это не собираюсь вмешиваться и не хочу иметь к этому никакого отношения. А вот то, что мне не назначена компенсация морального ущерба, - буду оспаривать.

Ранее адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов рассказал «КП-Самара», что будет подавать апелляцию на решение суда, настаивая на невиновности своей подзащитной в вымогательстве.