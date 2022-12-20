Женщина пострадала в столкновении маршрутки со стоящей «десяткой» в Кинеле

Автобус не смог повернуть на скользкой дороге и протаранил стоящую легковушку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки № 126 и ВАЗ-2110 в Кинеле. Авария произошла утром в воскресенье, 18 декабря 2022 года, когда ледяной дождь превратил дороги региона в каток.

- По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса Hyundai County не учел дорожные и метеорологические условия. В результате на улице Шоссейной в пгт. Усть-Кинельский г.о. Кинель он наехал на стоящий автомобиль ВАЗ-2110, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, ДТП не обошлось без пострадавших. За медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса – 31-летняя женщина. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку.

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