В Самарской области завершили еще один этап строительства автомобильных дорог в Южном городе

Специалисты завершили работы. Фото: пресс-служба "РОССТРОЙКОНТРОЛЬ"

В Самарской области завершено строительство новых дорог по программе «Стимул». В сельском поселении Лопатино появились автомобильные участки с дождевой канализацией.

По информации пресс-службы «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ», специалисты завершили работы на территории 7-ой очереди застройки у «Южного города». В жилом комплексе ввели в эксплуатацию еще две новые автодороги. Помимо этого, благодаря федеральной поддержке, в регионе продолжают реализацию 5 значимые проектов, числе которых строительство дорог и инженерной инфраструктуры на территории жилого квартала.

В рамках проекта готовы два участка – четырехполосная магистраль и двухполосная улица с подходом к детскому саду. Общая протяженность дорог – 1,2 километра.

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