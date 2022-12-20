В Самаре одобрили строительство высоток на Ново-Садовой с маленьким числом мест для парковки

Публичные слушания длились с 29 ноября до 20 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершились общественные слушания по поводу строительства высотки на улице Ново-Садовой возле Постников Оврага. Его одобрили несмотря на маленькое количество парковочных мест.

Речь идет об участке площадью 1817 квадратных метров в границе улиц Ново-Садовой, Лейтенанта Шмидта, Жуковского и Челябинской. Публичные слушания длились с 29 ноября до 20 декабря.

Многоэтажная жилая застройка предполагает только 0,7 парковочных мест на одну квартиру. Большинство голосовавших этот факт не смутил, и застройка была одобрена. Напомним, согласно открытым данным, участок на улице Ново-Садовой находится в собственности бизнесмена Олега Вахрамова, известного как совладельца и президента ассоциации «Спектр недвижимости».

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