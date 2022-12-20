Классы в 109 школах закрыли на карантин в Самарской области

Для учеников закрытых на карантин классов организовали дистанционное обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отмечают высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ среди дошкольников, учеников средних общеобразовательных учреждений и педагогов. Из-за этого классы в школах и группы в детсадах начали закрывать на карантин. Об этом стало известно на заседании оперштаба 19 декабря 2022 года.

- Сейчас полностью закрыта школа-интернат № 1 в Чапаевске, где обучаются 440 детей. Также закрыты отдельные классы в 109 школах и 27 групп в 18 детских садах, - рассказал министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Обучение приостанавливают, если из-за ОРВИ и гриппа отсутствуют 20% детей. Решение принимает руководитель образовательной организации. Отметим, при закрытии классов школьники продолжают обучение в дистанционном режиме.

Напомним, ранее оперштаб рекомендовал жителям Самарской области вновь начать носить маски. СИЗы следует надевать в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и в ТЦ.

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