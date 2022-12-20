Шесть дворов преобразят в Промышленном районе Самары в 2023 году

Работы должны начаться в апреле, когда наступят благоприятные погодные условия. Фото: администрация Самары

В 2023 году шесть дворовых территорий преобразится в Промышленном районе Самары. Районная администрацией уже инициировала аукцион для поиска подрядчика.

Подрядная организация будет выбрана в январе следующего года. Она займется преображением дворов по улице Стара-Загора, 84а, улице Физкультурная, 98, Московскому шоссе, 147, улице Победы, 97, 97а, 97б, проспекту Карла Маркса, 280, а также улице Ново-Вокзальной, 138.

Как сообщает администрация Самары, скорее всего, работы начнутся в апреле, когда наступят благоприятные погодные условия. Разработанные проекты подразумевают во дворах обновление внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, установку детских и спортивных комплексов с безопасным прорезиненным покрытием, а также уличной мебели.

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